Liseli Şeyma'yı öldüren öz babasından kan donduran itiraf

ANKARA Çubuk'ta babası tarafından öldürülerek yol kenarına atılan lise öğrencisi Şeyma Yıldız cinayetiyle ilgili kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı.

Çubuk’a bağlı Kargın Mahallesi yolunda önceki akşam kar üzerinde bir kız çocuğunun cesedini gören vatandaşların polise ihbarda bulunmasıyla ortaya çıkan cinayetin ayrıntıları daha da korkunç. Şeyma Yıldız'ı (16) katleden babası Harun Yıldız, cinayetin sebebini ve kızını nasıl kandırdığını da anlattı.

Kızının cesedinin bulunduğunu öğrenince yakalanacağını anlayan Şeyma’nın babası Harun Yıldız, gece saatlerinde Çubuk Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim olmuştu. Cani baba Harun Yıldız, kızını öldürdüğünü itiraf ederken, cinayette kullandığı ruhsatlı tabancasını da polise teslim etti.

Öldürüp yol kenarına bıraktım

Seyyar bal satıcısı olan Yıldız ilk ifadesinde, “İnternette erkeklerle fotoğraflarını gördüm. Erkek arkadaşı olduğunu da öğrenince tartışmaya başladık. Erkeklerle gezmemesi için uyaracaktım ama tartışınca kendimi kaybettim, arabada bulunan tabanca ile vurdum. Öldüğünü görünce de korkup, yol kenarına bıraktım. Sonra kızımın cesedinin bulunduğu, polisin olayı araştırdığı ve beni aradığını öğrenince gelip teslim oldum” dediği öğrenildi.

Şeyma'nın arkadaşları kafa karıştırdı Şeyma Yıldız'ın okul arkadaşları babanın 'erkek arkadaşı vardı onun için öldürdüm' iddiasını yalanladı. 'Bugüne kadar hiç erkek arkadaşı olmadı' diyen arkadaşları, cinayetin arkasında başka bir şey olabileceğini iddia etti.

'Gezelim' diye kandırıp arabaya bindirmiş

Baba Yıldız’ın okul çıkışına giderek kızı Şeyma’yı “Gel seni biraz arabayla gezdireyim, baba kız konuşuruz” diye araca bindirdiği bildirildi. Şeyma’nın babasına çok bağlı olduğu, babasıyla birlikte çektirdiği fotoğrafların altına “Kahramanım” notuyla paylaştığı kaydedildi.