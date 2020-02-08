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MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 5 asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görev yapan 5 askerin, içerisinde bulundukları aracın devrilmesi sonucu yaralandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi:

MSB: "Barış Pınarı Harekâtı Bölgesinde 08 Şubat 2020 tarihinde, intikal esnasında bir aracın devrilmesi sonucu 5 silah arkadaşımız yaralanmıştır. Hastaneye sevk edilen yararlılardan bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."

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