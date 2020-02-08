Son dakika şehit haberi Barış Pınarı Harekatı bölgesinden geldi! Yaralı askerler de var

MSB'den yapılan açıklama ile Barış Pınarı Harekatı bölgesinden acı haber geldi. İntikal esnasında bir aracın devrilmesi sonucu yaralanan 5 askerimizden birisi kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Son dakika Barış Pınarı Harekatı bölgesinden şehit haberi ulaştı. İntikal sırasında bir aracın devrilmesi sonucu 5 askerimiz yaralandı. Yaralanan askerlerden 1 askerimiz şehit düştü. Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı (MSB) duyurdu.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

MSB'nin yaptığı açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı Bölgesinde 08 Şubat 2020 tarihinde, intikal esnasında bir aracın devrilmesi sonucu 5 silah arkadaşımız yaralanmıştır. Hastaneye sevk edilen yararlılardan bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verildi.