Suriye sınırına 200 araçlık askeri konvoy gönderildi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK); komando, mühimmat ve askeri araçların yer aldığı konvoyu sınır birliklerine sevk etti.
Türkiye'deki farklı birliklerinden takviye amaçlı Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gönderilen ve ilçedeki birliklerde bekletilen komandolar, hazırlıklarını tamamladı.
120
Alınan güvenlik önlemleri altında aralarında komandoları taşıyanların da bulunduğu 200 askeri aracın yer aldığı konvoy, sınır birliklerine yönlendirildi.
220
320
420