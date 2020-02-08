HABER /  DÜNYA
ADV Pırlanta her günü sevgililer günü gibi yaşamak demek

Ölümcül corona virüsü nedeniyle ilk kez bir ABD vatandaşı öldü

Dünyayı kasıp kavuran ölümcül corona virüsü kabusu devam ediyor. Dün virüste en ölümcü gün yaşandı. 86 kişi öldü. Öte yandan gelen son dakika bilgisine göre de ilk kez bir ABD vatandaşı corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirdi.

ÇİN'in Wuhan şehrinde başlayarak kısa sürede çok sayıda ülkeye sıçrayan coronavirüsü tüm dünyayı tehdidi altına aldı. Son dakika gelişmesine göre ABD vatandaşı nedeniyle yaşamını yitirdi. Bu olay ABD'nin virüsten ilk can kaybı...

1 günde 86 can aldı

Dün corona virüsünün en ölümcül günüydü. Bir günde tam 86 can ölümcül yeni tip corona virüsüne kurban verildi. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Son dakika şehit haberi Barış Pınarı Harekatı bölgesinden geldi! Yaralı askerler de var
Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Liseli Şeyma'yı öldüren öz babasından kan donduran itiraf
Hitlerci partili milletvekilinden Türk Toplumu Başkanı'na sopalı tehdit
15 yaşındaki çocuk annesini döven babasını öldürdü
Bakan Koca'dan yaralılara ziyaret
ÖNCEKİ HABERLER
Rus siyasetini sarsan kaza! Milletvekili öldü yaralılar var
Suudi Arabistan’a Belçika şoku! Durdurdular
Babasının öldürdüğü 17 yaşındaki Şeyma'nın arkadaşları farklı konuştu
Macron: 300'ün altında nükleer savaş başlığımız var
Fenerbahçe Beko son saniyede yıkıldı
Gülben Ergen evlilikleri kaç kere evlendi eşleri kimdir?
Yorumlar