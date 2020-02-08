Ölümcül corona virüsü nedeniyle ilk kez bir ABD vatandaşı öldü

Dünyayı kasıp kavuran ölümcül corona virüsü kabusu devam ediyor. Dün virüste en ölümcü gün yaşandı. 86 kişi öldü. Öte yandan gelen son dakika bilgisine göre de ilk kez bir ABD vatandaşı corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirdi.

ÇİN'in Wuhan şehrinde başlayarak kısa sürede çok sayıda ülkeye sıçrayan coronavirüsü tüm dünyayı tehdidi altına aldı. Son dakika gelişmesine göre ABD vatandaşı nedeniyle yaşamını yitirdi. Bu olay ABD'nin virüsten ilk can kaybı...

1 günde 86 can aldı

Dün corona virüsünün en ölümcül günüydü. Bir günde tam 86 can ölümcül yeni tip corona virüsüne kurban verildi.