Koronaviris'ten 24 saatte 86 ölüm maske takmayan gözaltına alınıyor
ÇİN'de başlayan koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 86 kişi daha öldü. Böylece dünya genelinde can kaybı 722’ye yükseldi. Wuhan'da maskesiz sokağa çıkanlar gözaltına alınırken, yeni iddialar ortaya atıldı.
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsü vakaları artmaya devam ediyor. Salgın nedeniyle dünya genelinde can kaybı 722’ye, virüs bulaştığı teşhisi koyulan kişi sayısı ise 31 binin üzerine çıktı. Son 24 saatte 86 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan polis, Pekin'de kapı kapı gezerek maskesiz dışarı çıkılmaması için uyarı yaparken, maskesiz çıkanları gözaltına alıyor.
Son 24 saatte 86 can kaybı
Ülke genelinde son 24 saatte 86 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirirken, 3 binden fazla yeni vaka tespit edildi. Bugüne kadar can kayıplarının 699’u koronavirüsün merkez üssü olan Hubey eyaletinde olurken, diğer eyaletlerden Hınan’da 4 Heylongciang’da 5, Haynan’da 2, Guicou, Gansu, Cilin, Hıbey, Sıçuan, Guangdong eyaletlerinde 1’er kişi hayatını kaybetti. Ayrıca merkeze doğrudan bağlı kentlerde Pekin ve Çongçing'de 2’şer, Şanghay ve Tiencin’de birer kişi yaşamını yitirdi. Çin ana karası dışında ise Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde bir kişi koronavirüs nedeniyle öldü.
Pekin'de maske takmayana gözaltı
Bu arada, Pekin Belediyesi’nden yapılan açıklamada otel, restoran, süpermarket, eğlence alanları, toplu taşıma ve benzeri yerlerde maske takılması gerektiği bildirildi. Maske takmayı reddeden kişilere önce gerekli uyarıların yapılacağı belirtilen açıklamada, kişi bu tutumunu sürdürürse gözaltına alınabileceği vurgulandı. Ülkede özellikle Hubey eyaletindeki yoğun ihtiyaç nedeniyle çoğu sağlık şirketi, maske dahil üretimlerinin büyük çoğunluğunu bu eyalete yönlendiriyor. Halihazırda Pekin gibi büyük şehirlerde maske satan eczanelerde stoklar yetersiz kalıyor. Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti.
İstatistikler yeni corona virüsün mevsimsel virüsten daha çok can aldığını ancak Sars ve Mers kadar öldürücü olmadığını gösteriyor. Corona virüsün yol açtığı Sars salgınında ölüm oranı yüzde 10, Mers salgınında yüzde 35, yeni corona virüste ise yüzde 2.