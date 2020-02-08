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Rus siyasetini sarsan kaza! Milletvekili öldü yaralılar var

Tataristan'ın başkenti Kazan'da meydana gelen helikopter kazasında Rus milletvekili Ayrat Hayrullin hayatını kaybetti.

Tataristan Cumhuriyeti’nde meydana gelen helikopter kazasında Rus milletvekili Ayrat Hayrullin’in hayatını kaybettiği belirtildi.

Biri pilot üç kişinin Bell tipi özel helikopter, Tataristan’ın Laiş ilçesinde sert iniş yaptı. Rus parlamentosunun alt kanadı Duma milletvekili Ayrat Hayrullin hayatını kaybederken diğer iki kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Tataristan’ın başkenti Kazan’a 30 kilometre mesafede yaşandı.

Duma Başkan Yardımcısı Sergey Neverov, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, kazada Rus milletvekili Hayrullin’in öldüğünü doğruladı.

Olay araştırılıyor

Rusya Federal Havacılık Ajansı, ön belirlemelere göre helikopter kötü hava koşulları yüzünden yere çakıldı. Olayın araştırılması için özel komisyon kuruldu.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, helikopterin Alekseyev ilçesinin Levaşevo köyünden Laiş ilçesinin Matyşino köyüne uçarken kaza yaptığını bildirdi.

Helikopterin özel bir şirkete ait olduğu belirtildi.

Birleşik Rusya Partisi milletvekili olan Hayrullin, Duma’nın Tarım Komitesi Başkan Yardımcılığı görevini de yürütüyordu.

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