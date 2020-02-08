PKK'lı Ömer Oran öldürüldü 500 bin TL ödülle aranıyordu!
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında PKK'lı Ömer Oran öldürüldüğü bildirildi. Emniyet ve jandarma birimlerinin Erzurum kırsalındaki operasyonunda öldürülen PKK'lı isim gri kategoride aranıyordu.
Emniyet ve jandarma birimlerinin Erzurum kırsalındaki operasyonunda, gri kategoride aranan PKK'lı terörist Ömer Oran etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Erzurum kırsalında İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığıyla birlikte operasyon düzenlendi.
Gri listedeki PKK'lı öldürüldü
Operasyonda, terörden arananlar listesinde 500 bin liraya kadar ödülle gri kategoride aranan sözde Serhat eyaleti Karayazı grup sorumlusu "Bager" kod adlı PKK/KCK mensubu silahlı terörist Ömer Oran, etkisiz hale getirildi.
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