Kayserili şehit babasının sözleri ağlattı! Oğlum bu vatana kurban olsun
Dün Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki bir üs bölgesinde yapılan bakım faaliyeti esnasında meydana gelen kazada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Özgür Çelik, memleketi Kayseri'nin Develi ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin kederli babası 'oğlum bu vatana kurban olsun' dedi.
Develi Devlet Hastanesi morgundan alınan 28 yaşındaki Çelik'in naaşı, Çarşı Camisi'ne getirildi. Burada düzenlenen törene, şehidin annesi İsmihani, babası Mahmut, ablaları Zehra Şişman ve Şerife Çelik ile Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, AK Parti Milletvekili Taner Yıldız, CHP Milletvekili Çetin Arık, MHP milletvekilleri Baki Ersoy ve İsmail Özdemir, İYİ Parti Milletvekili Dursun Ataş, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Törende, anne İsmihani Çelik "Vatan sevdasıyla yandın, vatanın için can verdin. Allah seni cennetinin en güzel yerinde ağırlasın." ifadelerini kullandı.
''Oğlum bu vatana kurban olsun''
Baba Mahmut Çelik de "Oğlum bu vatana kurban olsun. Özgür'üm gibi yiğitler olduğu sürece bu vatanı kimse bölemez." dedi.
Çelik'in naaşı, İl Müftüsü Şahin Güven'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Çomaklı Mahallesi'ne götürüldü.