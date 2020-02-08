Kayseri'de şehit cenazesine binlerce kişi katıldı

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki bir üs bölgesinde yapılan bakım faaliyeti esnasında meydana gelen kazada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Özgür Çelik, memleketi Kayseri'nin Develi ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Develi Devlet Hastanesi morgundan alınan 28 yaşındaki Çelik'in naaşı, Çarşı Camisi'ne getirildi.

Burada düzenlenen törene, şehidin annesi İsmihani, babası Mahmut, ablaları Zehra Şişman ve Şerife Çelik ile binlerce vatandaş katıldı.