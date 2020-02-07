Sinop'ta alkollü sürücünün jandarmayı tehdit ettiği anlar kameraya yansıdı

SİNOP'un Boyabat ilçesinde meydana gelen olayda; İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yol üzerine uygulama yaptığı sırada şüphe üzerine durdurdukları 55 PB 339 plakalı araç sürücüsü A.K., 100 promilin üzerinde alkollü çıktı.

"Kimin şekli daha büyük göreceğiz"

Ehliyetine el konulan A.K.'nin cezai işlem uygulayan jandarma ekibine, "Öyle bir dünya yok, sen boş konuşuyorsun. Burada rahatsınız tabi. Yolda duba yok, bir şey yok. Beni kafanıza göre durduruyorsunuz. Benim amcam MHP İlçe Başkanı, kimin şekli daha büyük göreceğiz. O cezalar bir bir size geri dönüyor mu, dönmüyor mu göreceğiz. Kimin şekli daha büyükmüş o zaman göreceğiz" dediği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ehliyetine el konuldu

Boyabat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.K.'ya 'alkollü araç kullanmak' ve 'görevli memura mukavemet' suçlarından işlem yaptı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise tepki çekti.