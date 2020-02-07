DÜNYA

Rusya'da ilginç anlar! Bahçesine kar atanları silahla tehdit etti

Rusya’da 67 yaşındaki bir adam, diş kliniğinin çatısındaki karı bahçesine atan görevlileri korkutmak için havaya ateş etti.

Olay, ülkenin Sibirya bölgesinde bulunan Tomsk şehrinde meydana geldi. Bir diş kliniğinin yanındaki evde ikamet eden 67 yaşındaki adam, kliniğin çatısındaki karı evinin bahçesine atan çalışanlara öfkelenerek, klinik müdürüyle konuşmaya gitti. Adam sokakta konuştuğu klinik müdürüne, çalışanlarının bahçesine kar atmasını durdurmadığı takdirde ateş edeceğini söyledi. Adam, kadın müdürün  ‘beni vuracak mısın’ sorusunu ise havaya bir el ateş edip ‘Havaya uyarı ateşi attım, bir dahaki sen olacaksın’ şeklinde yanıt verdi.

Öte yandan yerel medya, olay yerine gelen polis ekiplerinin silahı ruhsatlı olan adamla konuştuklarını ancak adamın gözaltına alınmadığını duyururken, çatıda biriken karın sürekli olarak yaşlı adamın evinin bahçesine atıldığını ve adamın da artık buna tahammül edemediğini bunun üzerine olayların geliştiğini yazdı.

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