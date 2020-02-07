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İstanbul'da tramvay yollarındaki ilginç kazalar kamerada

İSTANBUL'da tramvay yollarında meydana gelen ilginç kazaların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul'da tramvay yollarına giren araçlar kazalara neden oluyor. Son iki yılda meydana gelen kazaların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerden birinde Beyazıt'ta makas değiştiriren tramvayı son vagonu raydan çıkıyor. Bu sırada 2 kişi son anda vagonu farkederek kaçıyor. Diğer 2 görüntüde ise tramvay yoluna giren sürücülerin direklere çarptığı görülüyor. Son görüntü de ise tramvay yoluna giren lüks araca, tramvayın çarpması yer alıyor. 

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