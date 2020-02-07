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Hırsız elektrikli motosikletin çalarken kameralara yansıdı!

KONYA’da bir kişinin, iş yeri önünde bulunan elektrikli motosikleti güpegündüz çalma anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, tüpçülük yapan Adem Ayyıldız elektrikli motosikleti ile cadde üzerinde bir müşterisine tüp götürdü. Tüpü teslim etmek için iş yerine giren Adem Ayyıldız’ın arkasından kısa bir süre sonra kimliği belirsiz bir şahıs gelerek elektrikli motosikleti sürükleyerek götürdü. Tüpü teslim ettikten sonra dışarıya çıkan Adem Ayyıldız, elektrikli motosikletin yerinde olmadığını görünce çalındığını anladı.

İş yerinin güvenlik kameralarını inceleyen Adem Ayyıldız, elektrik bisikletin çalındığını anlayınca polise haber verdi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüpheli şahsın etrafı kontrol ettikten sonra iş yerinin önüne gelerek elektrikli motosikleti soğukkanlı bir şekilde alarak götürdüğü yer alıyor.

Elektrikli motosikletin sahibi Adem Ayyıldız, müşterisine tüp götürmek için gittiği yerde dakikalar için elektrikli motosikletin çalındığını ve görüntüler olmasına rağmen bulunamadığını ifade etti.

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