MEDYA

Habertürk canlı yayınında duyulan zam tepkisi

İstanbul'da ulaşıma gelen zamların neleri kapsadığını öğrenen Habertürk çalışanlarının gösterdiği tepki canlı yayında duyuldu: Haydaaa...

İstanbul'da ulaşım ücretlerine yüzde 35 oranında zam geldi.

Alınan karara göre; tek biniş ücreti 2,60'tan 3,50'ye yükseldi.

Kararın öğrenilmesinin ardından İSTESOB Başkan Vekili Engin Türkmen Habertürk canlı yayınına bağlanarak Sertar Kuter'in sorularını yanıtladı.

ZAM NELERİ KAPSIYOR
Serdar Kuter'in zammın neleri kapsadığını sorması üzerine, Engin Türkmen "Elektronik bilet kullanan herkesi.. Kamu ve özel. Marmaray dışında diğer elektronik bilet kullananların hepsi içinde." ifadelerini kullandı.

"HAYDAAA"
Bu cevabın ardından Habertürk çalışanları "Haydaaa" diye tepki gösterdi. Bu tepki canlı yayından da duyuldu.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Enes Ünal: EURO 2020'de de yer almak istiyorum
Ev almayı düşünenlere güzel haber! Akbank da konut kredisi faiz oranını düşürdü
Kupa programında değişiklik
Fatih Portakal İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam yapılmasına tepki gösterdi hedef oldu
Beyin ameliyatı olup taburcu edildiği gün çığa yakalandı
Saadet Partisi İstanbul'da ‘Büyük Kudüs Mitingi’ düzenliyor! Kılıçdaroğlu da katılacak
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İzmir'de şoke eden görüntü! Sucu asansörde damacanaya çişini yaptı
Tayvanlı turistin Çin virüs önlemi : Çantaya Ölürüm Türkiyem yazdı
Nevruz ne zaman 2020 nevruz bayramı adetleri evlilik rivayeti nedir?
Kayseri'de sel sularına kapılan ev sürüklendi
Denizli’de kız çocukları çete kurdu kan donduran görüntüler ortaya çıktı
e okul MEB VBS veli bilgilendirme sistemi girişi nasıl yapılır?
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile tanışma hikayesine gönderme yaptı
Bekçilik başvurusu yapma e devlet 2020 başvuru ekranı