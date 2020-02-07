DÜNYA

Şoke eden görüntü! Koruyucu ekipman kullanmadan binaya tırmandı

İspanya'da koruyucu ekipman kullanmadan 11 katlı yüksek binaya tırmanırken kendini kayda alan 19 yaşındaki İngiliz turist gözaltına alındı.

Olay, ülkenin Alicante bölgesinde yer alan Benidorm şehrinde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Sosyal medya hesabında kendisini 'İngiltere’den profesyonel salak' olarak tanımlayan 19 yaşındaki İngiliz turist 11 katlı yüksek bir binaya koruyucu ekipman kullanmadan tırmandı. GoPro ile tırmandığı sırada kendini kayda alan genç, görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

İngiliz genç bindirildiği polis aracında da kendini telefonuyla kayda almaya devam ederek, "GoPro'mu aldılar. Umarım görüntüleri silmezler çünkü bu aslında oldukça komik" sözlerini kullandı ve bunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Yetkililer olaya ilişkin yaptığı açıklamada gencin para cezası aldığını ve daha sonra serbest bırakıldığını bildirdi.

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