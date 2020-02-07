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Çığ şehitlerine gözyaşları içinde veda Erdoğan da katıldı

VAN'daki çığ faciasında şehit olan askerler bugün son yolculuklarına uğurlandı. İstanbul'daki şehit cenazesine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Karşı tarafta bedelini çok ağır ödettiklerimiz var" dedi.

Van'da çığ düşmesi sonucu şehit olan askerin cenazeleri toprağa veriliyor.  Şehit Uzman Çavuş Cihan Erat'ın İstanbul Ataköy 5. Kısım Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan, şehidin babası Adnan Erat, annesi Safiye Erat'a başsağlığı diledi. 

Uzman Çavuş Cihan Erat'ın naaşı önce  Kağıthane'deki baba ocağına götürülerek helallik alındı. Şehidin babası Adnan Erat, annesi Safiye Erat ve  kardeşi Kadir Erat taziyeleri kabul etti. Şehit Erat'ın naaşı helallik alınmasının ardından, Ataköy 5. Kısım Camisi'ne götürüldü. Buradaki törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. 

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