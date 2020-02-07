Çığ şehitlerine gözyaşları içinde veda Erdoğan da katıldı

Van'da çığ düşmesi sonucu şehit olan askerin cenazeleri toprağa veriliyor. Şehit Uzman Çavuş Cihan Erat'ın İstanbul Ataköy 5. Kısım Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan, şehidin babası Adnan Erat, annesi Safiye Erat'a başsağlığı diledi.

Uzman Çavuş Cihan Erat'ın naaşı önce Kağıthane'deki baba ocağına götürülerek helallik alındı. Şehidin babası Adnan Erat, annesi Safiye Erat ve kardeşi Kadir Erat taziyeleri kabul etti. Şehit Erat'ın naaşı helallik alınmasının ardından, Ataköy 5. Kısım Camisi'ne götürüldü. Buradaki törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.