SAĞLIK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Çin'le ilgili yeni tedbir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Çin’den her türlü canlı cansız hayvan ithalini geçici süre durdurma kararı aldık." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm dünyayı tehdit eden Korona virüsüyle ilgili açıklamalarda bulundu.

''Hayvan ithalini geçici süre durdurma kararı aldık''
Koca şu ifadeleri kullandı; ''Zekai Tahir Burak Hastanesinde takip edilen 61 kişiden alınan ikinci numuneler de negatif çıktı. Şu an 17 havalimanında yürüttüğümüz taramalarda herhangi bir vakaya rastlanmadı. Çin'den her türlü canlı, cansız hayvan, hayvansal ürünler ve yan ürünlerinin ithalatının geçici süreyle durdurulması kararı aldık.

14 gün izinli sayılacak
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Çin Büyükelçiliğine resmi yazı göndererek Türkiye'ye çalışmaya gelen Çin vatandaşlarının 14 gün süreyle izinli sayılması, belirti ve bulgular açısından takiplerinin yapılması ve Sağlık Bakanlığının izniyle çalışmaya başlamaları hususunu bildirdik."

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