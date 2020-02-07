İdlib gazisi Esed ordusunun saldırı anını anlattı böylesini görmemiştim

Suriye'nin İdlib bölgesinde Esed rejimi unsurlarının Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yönelik yoğun toplu ateşi sonucu 7’si asker toplam 8 kişi olmuştu. Saldırıdan yaralı olarak kurtulan ve Hatay Devlet Hastanesi’nde tedavi gören 3 yıllık uzman çavuş Zekeriya Demir (28), annesinin kalp ve şeker hastası olması ve durumuna çok üzülmesi nedeniyle önceki gün Bursa’daki evine geldi.

Bursa’nın Şirinevler Mahallesi’nde oturan evli ve 3 babası Demir, saldırıda yakınına düşen hava topundan gelen şarapnelle sırtındaki çelik yeleğin parçalandığını ve iç organlarının büyük zarar gördüğünü söyledi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ağrıları yüzünden kımıldamadan yüz üstü yatmak zorunda kalan Demir’i evinde ziyaret etti. Başkan Aktaş’a saldırıyı anlatan Demir şöyle konuştu:

12 saatlik yolculuk sonrası menzilimize varmıştık ki...

“Biz 12 saatlik bir yolculuk yaptık ve kirpilerle varacağımız noktaya vardık. Arabalardan daha inmeden 100 metre yanımıza havan topu düştü. Sonra 50 metre yanımıza bir havan daha düştü. Sonra, bizim mühimmat taşıyan tırlarının üstüne düştü. Tır yanmaya başladı. Hepimiz bir noktaydık, büyük bir tepenin yanında zırhlı aracın içindeydik. Her araçta 12’şer kişi vardı. Sonra bir daha attılar ve tank yanmaya başladı. Artık havan topu muydu, roket miydi onu anlayamadım. Ya da uçak mermisi gibi bir şeydi. Tank alev topu gibi yanmaya başladı."