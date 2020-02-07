Çin'de koronavirüs şüphesi ile insanlar karantina bölgelerine zorla taşınıyor
Çin'de koronavirüs şüphesi ile insanlar karantina bölgelerine zorla taşınıyor. Yetkililerin koronavirüs bulaşan hastayı karantina bölgesine bir kamyonetin kasasındaki kafesle götürmesi de cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerden...
Çin'den tüm dünyaya yayılan ve her geçen gün ölü sayısının artmasına neden olan koronavirüs salgınını önlemek için Çinli yetkililer yeni önlemler almaya devam ediyor.
Bu kapsamda, virüs bulaşan insanları karantina bölgesine nakletmek için kullanılan yöntemler, Çinliler tarafından görüntülenip sosyal medyada paylaşılıyor.