Çin'de koronavirüs şüphesi ile insanlar karantina bölgelerine zorla taşınıyor

Çin'den tüm dünyaya yayılan ve her geçen gün ölü sayısının artmasına neden olan koronavirüs salgınını önlemek için Çinli yetkililer yeni önlemler almaya devam ediyor.

Bu kapsamda, virüs bulaşan insanları karantina bölgesine nakletmek için kullanılan yöntemler, Çinliler tarafından görüntülenip sosyal medyada paylaşılıyor.