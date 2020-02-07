Ordu'da fırtına caminin minaresini beşik gibi salladı!

Ordu’da geçen akşam saatlerinde başlayan ve kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de etkili olan fırtına, maddi hasara neden oldu.

Yüksek kesimlerde saatte 112 kilometre hıza kadar ulaşan fırtına nedeniyle, Çamaş ilçesinde bulunan merkez caminin minaresi de etkilendi.

Sert rüzgardan dolayı beşik gibi sallanana minare, çevredekilerin panik yaşamasına neden olurken, o anlar ise cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.