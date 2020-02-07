Tevfik Göksu'dan İmamoğlu'na zam tepkisi
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, ulaşıma yapılan yüzde 35'lik zammın perde arkasını anlattı.
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim öncesi vaatlerinde bulunan, "Hayatı, ulaşımı ucuzlatacağız" sözünü hatırlatıp İstanbul'da ulaşıma nasıl zam yapıldığını anlattı.
Göksu, "'Hayatı ucuzlatacağız' dediler. İstanbul'da toplu ulaşıma %35 zam yaptılar" mesajıyla tepkisini gösterdi.