Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uçak kazasında yaralananları ziyaret etti

Pegasus Hava Yollarının İzmir Adnan Menderes-Sabiha Gökçen seferini yapan uçağının iniş yaptıktan sonra pistten çıkması sonucu yaralanan yolculardan bazılarını tedavi gördükleri Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret eden ve durumları hakkında yetkililerden bilgi alan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaşanan kaza sebebiyle 180 yaralının tedavi edildiğini ve yatarak tedavisi devam eden 54 hastadan 12'sinin tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü belirterek, "54 hastamız ve yoğun bakımda takip edilen hastalarımızdan hayati tehlikesi olan herhangi bir hastamızın olmadığını özellikle belirtmek istiyorum" dedi.