Elazığ'da depremzedelere yardım bahanesiyle provokasyona gözaltı

ELAZIĞ Valiliğinden yapılan açıklamasında, "İlimizde meydana gelen depremin ardından 28.01.2020 tarihinde saat 17:50 sularında Fevzi Çakmak Mahallesi Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Ehlibeyt Cemevine 23 EU 946 plakalı kamyonet ile bir grup şahıs gelerek, cemevinde yardım malzemesi dağıtmak istediklerini söylemişlerdir. Söz konusu şahıslar tarafından getirilen yardımların, cemevi yetkilileri tarafından kabul edilmemesi üzerine şahıslar, kamyonetteki kolileri ve kıyafetleri cemevinin yakınındaki sokakta bulunan insanlara fırlatarak, gelişigüzel şekilde rastgele dağıtarak olay yerinden ayrılmışlardır. Kamuoyuna da yansıyan bu yardım dağıtımı görüntüleri üzerine İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan araştırma neticesinde bahse konu yardım dağıtımı yapanlardan PKK/KCK terör örgütü kaydı bulunan A.D. isimli şahıs gözaltına alınmıştır" denildi.