Ekrem İmamoğlu toplu ulaşıma yüzde 35 zam sonrası 'indirimli ulaşım' videosunu sildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan %35'lik zammın ardından seçim vaadi olarak Youtube hesabına yüklediği 'indirimli ulaşım' videosunu yayından kaldırdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplu ulaşım fiyatlarına maliyetlerdeki artış nedeniyle yapılan yüzde 35 zam yaptı. Zam 10 Şubat Pazartesi günü uygulanmaya başlanacak. Yeni tarifede, tam elektronik bilet 3,50 lira, öğrenci bileti 1,75 lira, tam mavi kart 275 lira, öğrenci mavi kart 50 lira olacak.

Ulaşım videosunu kaldırdı

İstanbul'da toplu taşıma için alınan zam kararı kamuoyunda tartışılırken İBB Başkanı İmamoğlu'ndan dikkat çeken bir hareket geldi. Başkan İmamoğlu, aktif olarak kullandığı Youtube kanalından bir videoyu kaldırdı.

Videoda "Ulaşıma harcanan para azalacak" diyordu

Söz konusu video, İstanbul seçimlerinden önce kanala yüklenmişti ve toplu ulaşımda yapılacak indirimleri anlatıyordu. Söz konusu videoda "Ulaşıma harcanan para azalacak. Anneler, çocuklar, belediye hizmetlerinde gönüllü çalışanlar ücretsiz kullanacak. 25 yaş altı gençlere %40 indirim. Aylık abonelik 85 TL yerine 50 TL, ücretsiz aktarma" ifadeleri yer alıyor.

"Otobüs esnafı zor durumda"

İSTESOB Başkanvekili Engin Türkmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017'den bu yana zam alamadıklarını belirterek, 3 bin otobüs esnafının enflasyon ve giderler sebebiyle zor durumda olduğunu ifade etti.

AKOM'da dün yapılan UKOME toplantısında taleplerini aktardıklarını dile getiren Türkmen, "Biz toplantıda hazırladığımız üç yıllık maliyeti çıkardık. Bu da yüzde 105'e tekabül ediyor. Otobüslerin fiyatı bile bu sürede 400 bin liradan 1 milyon liraya çıktı. Belediye de bizim önümüze yüzde 35'lik bir zam oranı koydu. Karar oy çokluğu ile kabul edildi. Yüzde 35 rakamı bazılarına çok gelebilir ancak biz üç yıl zam almadık. Yıllık yüzde 10 gelse yine aynı olacaktı. Bizim de çocuklarımız kullanıyor. Biz siyasi kavga tarafı değiliz." diye konuştu.