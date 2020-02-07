İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 35 zam TT oldu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplu ulaşım fiyatlarına yüzde 35 zam yapması eleştiri konusu olurken, "İBB'denulaşımazam" etiketi sosyal medyada TT oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplu ulaşım fiyatlarına maliyetlerdeki artış nedeniyle yapılan yüzde 35 zam yaptı. Zam 10 Şubat Pazartesi günü uygulanmaya başlanacak. Yeni tarifede, tam elektronik bilet 3,50 lira, öğrenci bileti 1,75 lira, tam mavi kart 275 lira, öğrenci mavi kart 50 lira olacak.
Ulaşıma yüzde 35 zamma tepki
İstanbulluları şoke eden okkalı ulaşım zammı sosyal medyanın gündeminde. "İBB'denulaşımazam" etiketiyle açılan başlık çok kısa bir sürede Twitter'da TT olurken, kullanıcılar, yaptıkları yorumlarla karara isyan ettiler.
İmamoğlu'nun seçim öncesi vaadi paylaşıldı
En çok paylaşılan ise Ekrem İmamoğlu'nun yerel seçimler öncesi "İstanbullunun cebinden ulaşıma, gıdaya, eğitime ve suya harcadığı parayı azaltacağız" vaadi oldu.
"Tasarruf ettiğiniz parayı kullanın"
İmamoğlu'nun tasarruf söylemine gönderme yapanlar, "Madem tasarruf edip parayı kasada tuttunuz ulaşıma neden zam yapıyorsunuz? Tasarruf ettiğiniz parayı kullanın" diye yazdı.