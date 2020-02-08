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Van'da bir çığ olayı daha! Bu sefer Çatak ilçesine düştü

Geçtiğimiz birkaç gün önce 2 ayrı çığ düşmesiyle 41 vatandaşımızın vefat ettiği Van'dan bir çığ haberi daha geldi. Van-Çatak kara yoluna çığ düşerken, olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmadığı bildirildi. Van-Çatak karayolunun güvenlik nedeniyle bir süre önce trafiğe kapatılmıştı.

Dün gece etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Van-Çatak-Bahçesaray yolu ulaşıma kapatıldı. Yoğun kar yağışının sabah saatlerinde de etkisini sürdürmesi üzerine ulaşıma açılmayan Çatak yoluna saat 11.00 sıralarında çığ düştü. İlçe merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Elmacı bölgesine düşen çığ nedeniyle yaralanan veya ölen kimsenin olmadığı bildirildi.

Yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor 

Çatak-Bahçesaray karayolunda yoğun kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor. Araçların güçlükle ilerleyebildiği bölgede görüş mesafesi zaman zaman 10 metrenin altına kadar iniyor.

Yol trafiğe kapatıldı 

Van-Çatak karayolunun 60'ıncı kilometresinde bulunan Görentaş Mahallesi'nden itibaren de yol trafiğe kapatıldı. Yolda güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, can güvenliği gerekçesi ile araçların Çatak ve Bahçesaray yönüne gitmelerine izin vermiyor.

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