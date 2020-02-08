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Mustafa Ataş'tan Erdoğan'ın 'Yık yoksa gelir ben yıkarım' dediği evle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün AK Parti milletvekilleri bir araya geldiği toplantıda, İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş'a Üsküdar'daki eviyle ilgili "Yık, yoksa ben gelir yıkarım" dediği ortaya çıkmıştı. Ataş konuyla ilgili açıklama yaptı.

Ataş "İddia ediyorum Üsküdar'daki en sağlam, depreme en dayanıklı bina bizimkidir" ifadelerini kullandı.

Önceki gün AK Parti milletvekilleri ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş arasında ilginç bir diyalog yaşanmıştı.

'Gelir ben yıkarım Mustafa'  

Erdoğan, İstanbul depreminin ardından Ataş'ın Üsküdar'daki evinin civarında bulunan bütün binaların yıkıldığını hatırlatıp "Mustafa evini yıktın mı?" sorusunu yöneltmişti. Ataş ise o dönem bakanlık yapan Mehmet Özhaseki'nin binanın yıkılmasına gerek olmadığını ifade etmişti. Erdoğan da aldığı bu yanıt üzerine "Öyle şey olur mu? Neden duruyor? Bu cuma bir şey olmazsa yine Üsküdar'dayım. Gelir ben yıkarım Mustafa" sözlerine yer vermişti.

Ataş direniyor

İkili arasında geçen diyaloğun yankıları sürerken Mustafa Ataş konuyla ilgili Hürriyet gazetesine açıklamalarda bulundu. Binasının depreme dayanıklı olduğunu ve bunu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a izah ettiğini belirten Ataş, şunları söyledi;

"Biz 2001 yılında arkadaşlarımızla bu binayı ortak yaptık. İskanımızı almışız, depreme dayanıklı bir ev. İddia ediyorum Üsküdar'daki en sağlam, depreme en dayanıklı bina bizimkidir. Toplantıda Sayın Cumhurbaşkanımız bölgedeki kentsel dönüşüm nedeniyle benim evimin yıkılıp yıkılmadığını sordu ve 'yık' dedi. Ben de kendisine durumu izah ettim. Cumhurbaşkanımıza 'Bizim binamız diğerleri ile aynı pozisyonda değil' dedim. Onlar depreme dayanıklı olmayabilir ama bizim binamızın hiçbir eksiği yok, belgelerimiz tam. 20 senedir ben burada oturuyorum"

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