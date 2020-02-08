Suriye'de PKK'dan kaçan 5 terörist Türkiye'ye teslim oldu

SURİYE'nin kuzeyinde terör örgütü içerisinde faaliyet gösterirken pişman olan 5 terörist Türkiye'ye gelerek güvenlik güçlerine teslim oldu.

Suriye'nin kuzeyinden kaçan YPG/PKK'lı 5 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'da çözülmenin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinden kaçan 5 YPG/PKK'lı terörist daha Mardin Nusaybin ve Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakollarımıza teslim oldu." ifadelerine yer verildi.