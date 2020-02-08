Konyaspor evinde Denizlispor'a diş geçiremedi

Ali Koç Trabzonsporla ilgili sözlerimin arkasındayım deyip Erdoğan'dan övgüyle bahsetti

Son dakika gelişmesi asker AVM'de kalabalığa ateş açtı onlarca ölü var

KKTC Maliye Bakanı açıkladı: Yılda 28 kez maaş alan memurlar var

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Mustafa Ataş'tan Erdoğan'ın 'Yık yoksa gelir ben yıkarım' dediği evle ilgili açıklama