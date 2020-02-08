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Son dakika gelişmesi asker AVM'de kalabalığa ateş açtı onlarca ölü var

Tayland'da bir Alışveriş Merkezi'ne giden asker, kalabalığın üzerine ratsgele ateş açtı. Çok sayıda ölü olduğu bildiriliyor.

Tayland'da bir asker AVM'de kalabalığa rastgele ateş açtı. Çok sayıda ölü olduğu bildiriliyor. Tayland'da Terminal 21 isimli alışveriş merkezinde orduda görevli bir asker rastgele ateş açtı. Olayda en az 12 kişinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

Olay yerine çok sayıda güvenlik görevlisi gelirken, üstünde askeri üniforma ve kaskı olan saldırganın halen yakalanamadığı ve olay yerinde kaosun devam ettiği bildiriliyor.

Hem katliam hem paylaşım yapıyor

Jakrapanth Thomma isimli asker AVM'de katliama imza atarken sosyal medya hesaplarından da paylaşım yaptığı bildiriliyor.

Kalabalığa ateş ederken Facebook hesabından canlı yayın yapan askerin, "Öldürmekten o kadar yoruldum ki artık parmağımı bile kıpırdatamıyorum. Çok yoruldum, daha ölmeyen 3 kişi daha mı var?" ifadeleri kullandığı belirtiliyor.

Korkunç olayı yaşayan tanıkların çektiği dehşet verici görüntülerde, kaçmaya çalışan insanlara ateş edilmesi gözler önüne seriliyor.

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