HABER /  POLİTİKA
ADV Pırlanta her günü sevgililer günü gibi yaşamak demek

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi haftanın 7 günü 24 saat hizmet verecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burhan Felek Atletizm Pisti'nin açılış töreninde konuşarak, "Gençlerimize ve sporcularımıza şu müjdeyi vermek istiyorum. Burhan Felek Tesisleri haftanın 7 günü, 24 saat hizmet verecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burhan Felek Atletizm Pisti'nin açılış töreninde konuştu. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Ülke genelinde 10 bin pota yerleştirilecek

Ülkemizin dört bir köşesinde 10 bin pota yerleştiriyoruz. Böylece vatandaşlarımız her zaman basketbol oynama imkanına kavuşacak.

Basketbol sporunun önemli isimlerinden Shane Larkin artık ay yıldızlı formayla mücadele edecek.

Olimpiyatlarda başarı beklentisi

Bu yıl olimpiyatlarda sporcularımızın atacağı adımlarda büyük beklentimiz var. Ülkemizi temsil edecek sporcularımıza inanıyor, güveniyoruz.

Spor herkes içindir ilkesine gönülden inanıyoruz. Bu anlayışla sportif imkanları herkes için ulaşılabilir hale getirmenin gayreti içindeyiz.

Gençlerimize ve sporcularımıza şu müjdeyi vermek istiyorum, Burhan Felek Tesisleri haftanın 7 günü, 24 saat hizmet verecektir.

Tesisleşme devrimi gerçekleştirdik

Her alanda olduğu gibi sporda da son 17 yılda dünyada eşi benzeri olmayan bir tesisleşme devrimi gerçekleştirdik.

Sporculara burslu eğitim görme hakkı

Uluslararası organizasyonlarda ülkemizi temsil etmiş sporcular, anlaşılan 28 vakıf üniversitesinde bursla eğitim görme hakkına kavuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışta milli sporcularla selamlaştı.

Sadece kariyerine odaklı değil, sorumluluk sahibi, öz güveni yüksek ve arkadaşlarıyla omuz omuza vermeyi bilen bir nesle ihtiyacımız var.

En az 1 milyon genci gönüllülük faaliyetlerinde görmeyi hedefliyoruz

Önümüzdeki yıl en az bir milyon gencimizi gönüllülük faaliyetlerinde görmeyi hedefliyoruz.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Ali Koç Trabzonsporla ilgili sözlerimin arkasındayım deyip Erdoğan'dan övgüyle bahsetti
Son dakika gelişmesi asker AVM'de kalabalığa ateş açtı onlarca ölü var
Devlet Bahçeli'den KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın skandal sözlerine tepki
KKTC Maliye Bakanı açıkladı: Yılda 28 kez maaş alan memurlar var
Galatasaray Lemina için İngilizlerle masaya oturdu!
Mustafa Ataş'tan Erdoğan'ın 'Yık yoksa gelir ben yıkarım' dediği evle ilgili açıklama
ÖNCEKİ HABERLER
Konyaspor evinde Denizlispor'a diş geçiremedi
Darbeci general Akın Öztürk'ün emir astsubayı tutuklandı
Yalova'da boş petrol tankeri karaya oturdu
NBA'de forma giyen Furkan Korkmaz'dan rekor gecesi
Suriye'de rejim güçleri 556 gazeteciyi katletti
Cemre ne zaman düşüyor 2020 ilk cemre nereye düşer?
Yorumlar