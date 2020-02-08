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Beşiktaş Gaziantep maçı özet ve golleri

Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup ederek Sergen Yalçın yönetiminde 2'de 2 yaptı.

Süper Lig'de 21. hafta maçında Beşiktaş ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Dolmabahçe'de oynanan maçta kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi Beşiktaş oldu.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 51. dakikada penaltıdan Burak Yılmaz, 70. dakikada yeni transfer Kevin Prince Boateng ve 90+5. dakikada Jeremain Lens kaydetti. Siyah-beyazlı takımın yeni ismi Boateng, ikinci yarının başında oyuna girdi ve takımının ikinci golünü atarak galibiyete katkıda bulundu.

Sergen Yalçın ile ilk iç saha maçını kazanan Beşiktaş'ta Gökhan Gönül gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü ve gelecek hafta oynama şansını kaybetti.

Bu galibiyetin ardından Beşiktaş puanını 36 puana yükseltti. Gazaintep FK 27 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Beşiktaş, Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Gaziantep FK, Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

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