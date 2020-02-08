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Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı özet ve golleri

Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Eryaman Stadı'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor 2-0'lık skorla kazandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren goller, VAR incelemesi sonrasında kazanılan penaltıda 79. dakikada Jose Sosa ve 83. dakikada Anthony Nwakaeme ile geldi. Öte yandan Trabzonspor'un golcüsü Alexander Sörloth, 90+4. dakikada rakibine yaptığı müdahalenin ardından VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından üst üste 5. galibiyetini alan Trabzonspor 41 puanla liderliğe yükseldi. Gençlerbirliği ise son 5 maçta 4. yenilgisini aldı ve 21 puanda kaldı.

Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor evinde Sivasspor ile karşılaşacakken, Gençlerbirliği ise deplasmand Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

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