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Bakan Ruhsar Pekcan'dan esnafa faizsiz 5 yıl geri ödemeli kredi müjdesi

MALATYA'da deprem sonrası temaslarda bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, depremden etkilenen esnafa kredi vereceklerini belirtti.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 6.8'lik depremin merkezi üssü Elazığ'daki temaslarının ardından depremin etkilendiği Malatya'ya gelerek, Malatya Valiliği'nde kurulan Kriz Merkezi'nde toplantı düzenledi. Toplantı öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bakan Pekcan, şöyle konuştu:

"Özellikle Sağlık Bakanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanımız, İçişleri Bakanımız 24 saat görev başında kaldılar. Kendilerine de çok teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı, biz biraz daha ticarete yönelik adımların atılabileceği bir dönemde gelelim diye planladık. Bu doğrultuda da Malatya'da iş dünyamızın temsilcileriyle bir araya geldik. Burada da hem esnafımıza hem ticaret odamızla bir araya geleceğiz, istişare yapacağız. Kendilerinin bizden beklentilerini taleplerini dinleyeceğiz. İnşallah bu günleri de devlet ve millet olarak el ele el birliğiyle güç birliğiyle atlatacağız."

50 bin TL faizsiz 5 yıl geri ödemeli kredi

Pekcan Esnafımıza 50 Bin tl faizsi kredi verceklerini müjdeleyek konuşmasını şöyle devam etti: "Türkiye Esnaf Ve Sanatkarlar Kredi Ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) üzerinden kredi kullanmış esnafımıza bir yıl süreyle anapara ve faiz ödeme desteği verdik. Onun dışında da bunlar sadece hasarla zarar görmüş depremden zarar görmüş esnafımızın kredi borçlarıyla ilgili diğer esnafımıza da 50 bin TL faizsiz 5 yıl geri ödemeli kredi vereceğiz. Bunu da pazartesi gününden itibaren devreye alıyoruz. İsterlerse Halkbank üzerinden isterlerse TESKOMB üzerinden bu kredileri kullanabilirler. Hepimize tekrar geçmiş olsun. Kaybettiklerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Tabi hem çığdan hem depremden, hem İdlib'den, hem uçak kazası üst üste geldi, inşallah bunlar son olur. Allah devletimizi ve milletimizi afetlerden kazalardan korusun."

Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından Bakan Pekcan, Esnaf Odası'na geçti.

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