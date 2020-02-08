Erdoğan ile Shane Larkin arasında neşeli sohbet

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Shane Larkin'e A milli basketbol takımı forması hediye etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burhan Felek Atletizm Pisti'nin açılış törenine katıldı.

Bir süredir yenileme çalışmaları devam eden ve Türk sporunun sembol tesislerinden olan Burhan Felek'in atletizm stadı ve çalışma salonlarının hizmete açıldığını dile getiren Erdoğan, spor dünyasına hizmetlerde bulunan güzide tesise adı verilen merhum Burhan Felek'i rahmetle andı.

Tesisin kente ve Türk sporuna hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, İstanbul'un en köklü spor tesislerinden Burhan Felek'in hizmete girdiği günden bu yana 500'e yakın ulusal ve uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptığını, burada nice sporcuların yetiştiğini anlattı.

LARKİN'E MİLLİ FORMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen ve A Milli Basketbol Takımı formasını giyecek olan Anadolu Efes'in ABD'li basketbolcusu Shane Larkin ile sohbet etti ardından da Larkin'e A milli basketbol takımı forması hediye etti.