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Fenerbahçe'de penaltı için büyük tepki

Fenerbahçe ile Alanyaspor arasındaki maçın son dakikasında ceza sahası içinde Mustafa Pektemek'in eline çarpan topta hakem devam kararı verdi.

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Alanyaspor arsındaki maçın son bölümünde çok konuşulan bir pozisyon yaşandı.

Maçın 90. dakikasında Fenerbahçe rakip ceza sahasına etkili geldi. Mauiricio Isla'nın sağ kanattan ceza sahasına gösterdiği top büyük karambole neden oldu. Garry Rodrigues topun üzerinden atladı ve arkasındaki Vedat Muriqi topa koşu yaptı.

Bu sırada Alanyaspor savunması topu uzaklaştırmak istedi. Fenerbahçeli futbolcular, Alanyasporlu Mustafa Pektemek'in topa elle dokunduğunu iddia ettiler.

Orta hakem Ümit Öztürk, VAR hakemi Serkan Tokat ile görüştükten sonra pozisyonun penaltı olmadığını belirtti.

Fenerbahçeli futbolcular ve taraftarlar, karara tepki gösterdi.

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