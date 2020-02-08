Ahmet Davutoğlu'ndan 'Büyük Kudüs Mitingi' kararı

Gelecek Partisi, Saadet Partisi'nin yarın yapacağı Büyük Kudüs Mitingi'ne Ahmet Davutoğlu'nun da katılacağını açıkladı.

Saadet Partisi'nin ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak açıkladığı işgal planına karşı yarın İstanbul’da düzenleyeceği Büyük Kudüs Mitingi'ne Gelecek Partisi'nden destek geldi. Ümmetin ortak davası Filistin için hain emellerine bir yenisini ekleyen ABD ve işgalci İsrail rejimi sözde barış planı çerçevesinde Kudüs'ün toprak bütünlüğünü tehdit etmeye devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planını protesto etmek için 9 Şubat pazar günü saat 14.00'da Yenikapı miting alanında Büyük Kudüs Mitingi düzenlenecek. Filistin ve Türk bayraklarının yer alacağı mitinge Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, tüm siyasi partilerin genel başkanlarını da davet etti.

Ahmet Davutoğlu da katılacak

Gelecek Partisi adına Parti Sözcüsü Selim Temurci, Twitter üzerinden yaptığı bir açıklamayla Gelecek Partisi’nin de mitingde yer alacağını söyledi. Temurci, “Filistin topraklarına el koymak isteyenlere karşı tüm kalbimizle “Hayır” diyor, Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu’nun da iştirak edeceği yarınki Kudüs Miting’ine tüm İstanbullu kardeşlerimizi davet ediyoruz.” ifadelerini kullanırken herkesi mitinge katılmaya davet etti.