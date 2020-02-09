Çinli iş adamından gündemi sarsacak koronavirüs iddiası!

Ölümcül virüs tüm dünyayı tehdit ederken, korkunç iddialar gelmeye devam ediyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında ölenlerin sayısı 723'e, virüsten etkilenelerin sayısı 34 bin 546'ya çıktığını açıkladı.

Ölümcül virüs tüm dünyada paniğe neden olurken, Çinli iş adamı Guo Wengui gündemi sarsacak bir iddia ortaya attı.

Şoke eden iddia: 50 bin ceset yakıldı

Bir televizyon programına katılan Çinli iş adamı Guo Wengui, Pekin yönetimini koronavirüs salgınına ilişkin gerçekleri gizlediğini iddia etti. Sadece Hubei kentindeki 49 krematoryumda 50 binden fazla ceset yakıldığını ileri süren Wengui, ülke genelinde virüsle efekte olan insan sayısının ise 1.5 milyon olduğunu ileri sürdü.