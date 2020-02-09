Fenerbahçelileri çıldırtan pozisyona penaltı değil diyen tek isim
Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Alanyaspor'la 1-1 berabere kalırken sarı-lacivertli ekibin son dakikada verilmeyen penaltısı maça damga vurdu.
Süper Lig’in 20. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe'nin son dakikada penaltı beklediği pozisyonda hakem Ümit Öztürk, 'oyna' deyince sarı-lacivertli camia ortalığı ayağa kaldırırken futbol yorumcuları çok tartışılan pozisyon için bakın ne dedi.
Ahmet Çakar: Top kendi arkadası tarafından can havliyle kaleden uzaklaştırılırken kol açık bile olsa penaltı değildir. Ümit Öztürk bence çok cesur ve iyi maç yönetti. Verdiği tüm penaltı kararları doğru. Penaltı beklenen pozisyonlarda da devam kararı doğru.
Rıdvan Dilmen: Sen Serkan Tokat, Alanyaspor'un pozisyonunda ne dedin de Ümit Öztürk geldi, son dakikadaki pozisyonda ne dedin de gelmedi? "Allah'ın TOKAT'ı var! Öyle bir tokatı var ki. Jailson'un pozisyonunda VAR'a çağırıyorsunuz. Son dakikada niye çağırmadınız? Bana göre ikisi de penaltı değil ama birine veriyorsun. Diğerine vermiyorsun! Aynı pozisyon!
Erman Toroğlu: Erman Toroğlu: Aytemiz Alanyaspor lehine verilen penaltı, net penaltı. Tekrar kararı da doğru. Hakemin iki takıma da verdiği birinci penaltılar doğruydu. Ancak son dakikada bir pozisyon var ki Fenerbahçe lehine; eğer o top Alanyalı futbolcunun kolundan gidiyorsa pozisyon penaltı. Ümit Öztürk, ezik bundan hakem olmaz.