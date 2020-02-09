Fenerbahçelileri çıldırtan pozisyona penaltı değil diyen tek isim

Rıdvan Dilmen: Sen Serkan Tokat, Alanyaspor'un pozisyonunda ne dedin de Ümit Öztürk geldi, son dakikadaki pozisyonda ne dedin de gelmedi? "Allah'ın TOKAT'ı var! Öyle bir tokatı var ki. Jailson'un pozisyonunda VAR'a çağırıyorsunuz. Son dakikada niye çağırmadınız? Bana göre ikisi de penaltı değil ama birine veriyorsun. Diğerine vermiyorsun! Aynı pozisyon!