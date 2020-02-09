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Ali Koç isyan etti: VAR hakemi bilerek çifte standart uyguladı

Fenerbahçe başkanı Ali Koç, 1-1 sona eren Alanyaspor maçıyla ilgili yaptığı açıklamada ''VAR hakeminin bilerek çifte standart uyguladı, Hakemin bu penaltıyı görüp, verebilmesi gerekir. Fenerbahçe'nin üzerine oynanmaktadır.'' dedi.

Fenerbahçe Kulübü başkanı Ali Koç, beIN SPORTS'a telefonla bağlandı ve 1-1 tamamlanan Alanyaspor maçı özelinde gündeme dair açıklamalarda bulundu. 

''Bu penaltıyı görüp, verebilmesi gerekir''
"Fenerbahçe üzerinde bazı oyunlar oynandığını, çelişkili kararlar verildiğini, algı operasyonları yapıldığını anlatmaya çalışmıştım" diye konuşan Fenerbahçe başkanı Ali Koç, Alanyaspor karşılaşmasında yaşanan pozisyonlarla ilgili olaraksa, "Jailson'un pozisyonu penaltıysa, maçın sonundaki pozisyon net penaltıdır. Hakem ceza alanı içinde iyi pozisyonda. Bu penaltıyı görüp, verebilmesi gerekir. Diyelim ki göremedi, hakemlik zor bir meslek. Çok şükür ki 2 senedir teknoloji var, bunun amacı hatayı indirmek" diye konuştu.

''Fenerbahçe'nin üzerine oynanmaktadır''
VAR hakeminin bilerek çifte standart uyguladığını belirten Koç, "Net bir şekilde Fenerbahçe'nin üzerine oynanmaktadır. 3 Temmuz'da haklı kupamız nasıl alınmaya çalışıldığını tüm Türkiye gördü, bu sefer de muhtemel şampiyonluğumuzun önü kesilmeye çalışılıyor" dedi.

"Benim en büyük korkum da budur''
"Bu olay, sosyal, toplumsal, büyük olaylara sebebiyet verebilecek bir noktaya gelmiştir" diyen Koç, "Benim en büyük korkum da budur. Bizler çok büyük finansal sıkıntılar içinde iyi işler yapmaya çalışırken, bu yaşadıklarımızı kabullenmemiz söz konusu değildir, mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

''Futbolcuların alın teri, emekleri yenmektedir''
Fenerbahçe'nin sahipsiz olmadığını söyleyen Koç, "İnsanlar aptal değil. Bugün yaşananlar sürpriz olmamakla beraber, şok etkisi ile ileride yaşanacakların da habercisi olmaktadır. Futbolcuların alın teri, emekleri yenmektedir. Bu düzen, bu şekilde gidemez. Korkarım ki çok daha vahim olaylara sebebiyet verecek bu gidişat." dedi.

Ali Koç sözlerini, "Bu böyle gitmez, gidemez" diyerek noktaladı. 

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