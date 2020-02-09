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Altay Bayındır: Ne yapalım, kalenin içinden mi uçalım?

Fenerbahçeli kaleci Altay Bayındır, Papiss Cisse'nin kullandığı penaltı atışıyla ilgili olarak "Ne yapalım, kalenin içinden mi uçalım? Kısmet değilmiş. Son dakikada verilmeyen penaltımız var. Olacak iş değil" dedi.

Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldığı Süper Lig 21'inci hafta mücadelesinin ardından sarı lacivertli takımın kalecisi Altay Bayındır, stattan ayrılmadan önce basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulundu.

''Son dakikada verilmeyen penaltımız var''
Aytemiz Alanyasporlu Papiss Cisse'nin kullandığı penaltı atışını kurtarmasının ardından hatalı hareketten dolayı penaltının tekrar edilmesine değinen Altay Bayındır, "Pozisyonu daha izlemedim, bakacağım. Malatya maçında bizim kaçırdığımız bir penaltı var, onda da kaleci öndeydi. Söyleyecek bir şey yok. Onu da geçtim, son dakikada verilmeyen penaltımız var. Olacak iş değil" dedi.

"Ne yapalım, kalenin içinden mi uçalım?''
Göztepe maçında da aynı olayın yaşanmasıyla ilgili gelen soruya Altay Bayındır, "Ne yapalım, kalenin içinden mi uçalım? Kısmet değilmiş" ifadelerini kullandı.

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