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Mardin’de yangın faciası! Anne ve 3 çocuğu yaşamını yitirdi

MARDİN’in Mazıdağı ilçesinde evde çıkan yangında anne ve 3 minik çocuğu yaşamını yitirdi.

Mazıdağı ilçesi Kayalar Mahallesi’nde meydana gelen feci olayda, Ahmet Tur’a ait 2 katlı evde oturan oğlu Yunus Tur’un bulunduğu evde yangın çıktı.

Yangın söndürüldü ancak...

Evden dumanlar yükseldiğini gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Anne ve 3 çocuğu yaşamını yitirdi

Sağlık ekipleri, yangına uyurken yakalanan anne Nisan Tur (34) ve çocukları Miran, Lorin ile Ecrin’in dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından anne ve yaşları 1 ile 7 arasında değişen 3 çocuğun cenazeleri Mardin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Baba evde değildi

Yangında eşini ve 3 çocuğunu kaybeden Yunus Tur’un yangının çıktığı sırada evde olmadığı ve ilçede bulunan Eti Bakır işletmesinde çalıştığı öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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