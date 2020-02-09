Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı siyasi partilerin üye sayılarını açıkladı!
AK Parti üye sayısında 15 bin kadar bir düşüş yaşanırken; MHP'de 10 bin, İYİ Parti'de 42 bin, CHP'de 4 bin ve HDP'de 412 kişilik bir artış yaşandı. Öte yandan 15 partinin ise hiç üyesinin olmadığı belirtildi.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı siyasi partilerin üye sayılarıyla ilgili verileri güncelledi. AK Parti'nin üye sayısı 15 bin 692 kişi azaldı.
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Cumhur İttifakı ortağı MHP üye sayısını 10 binin üzerinde artırırken İyi Parti'nin üye sayısı 42 bin 533, CHP'nin üye sayısı 4 bin 230, HDP'nin üye sayısı 412 arttı.
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Üye sayıları güncellendi
Siyasi partilerin sicilini tutan, denetleyen ve faaliyetlerini takip eden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı partilerin üye sayılarını 4 Şubat itibariyle güncelledi.
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10 milyon 211 bin 596 üyesi bulunan AK Parti'nin üye sayısı 15 bin 692 kişi azalarak 10 milyon 195 bin 874 olarak kayıtlara geçti.
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