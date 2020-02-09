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Ozan Kabak sakatlandı sahayı terk etti

Schalke 04 forması giyen Ozan Kabak, 11'de çıktığı karşılaşmayı sakatlığı sebebiyle tamamlayamadı.

Schalke 04, Bundesliga'nın 21. haftasında sahasında düşme hattındaki Paderborn ile karşılaştı. Karşılaşma 1-1 sona ererken Schalke'nin golünü Ahmed Kutucu attı.

Ozan sakatlandı
Ozan Kabak, maçın 37. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı. Schalke 04 resmi Twitter hesabı da, Ozan Kabak'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ozan'ın sakatlığının ne derecede olduğu ise yapılan kontrollerin ve resmi açıklamanın ardından netlik kazanacak. 

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