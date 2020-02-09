Juventus Verona'ya boyun eğdi

Serie A'nın 23. haftasında Juventus, deplasmanda Hellas Verona'ya 2- 1 yenildi. Maurizio Sarri'nin ekibi, ligde son 3 maçta 2. mağlubiyetini aldı.

İtalya Serie A'nın 23. haftasında Juventus, konuk olduğu Hellas Verona'ya 2-1 mağlup oldu.

Maçın ilk yarısında gol sesi çıkmazken ikinci yarıda gol perdesini 65. dakikada Juventus, Cristiano Ronaldo ile açtı ve deplasmanda 1-0 öne geçti. Cristiano Ronaldo, Seri A'da üst üste 10. maçında da gol atarken; lig tarihinin en uzun 3. serisini gerçekleştirdi.

Rekora 1 maçı kalan Ronaldo, bu sezon 20 Serie A maçında 20. gol kaydetti. Kalan dakikalarda etkili olan ev sahibi ekip, 76. dakikada Fabio Borini ve 86. dakikada penaltıdan Giampaolo Pazzini'nin golleriyle 2-1 öne geçti.



Karşılaşmada başka gol olmayınca Hellas Verona sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Serie A'da son 3 haftada 2. kez yenilen Juventus, 55 puanda kaldı ve liderliğini sürdürdü. Ligdeki yenilmezlik sersini 8 maça çıkaran Hellas Verona ise 34 puana yükseldi.