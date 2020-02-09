Koronavirüste kritik eşik aşıldı! Ölenlerin sayısı SARS salgınında ölenlerin sayısını geçti

Ölümcül virüsle ilgili Çin'den korkutan açıklama yapıldı. Çinli yetkililer, 813 olan toplam ölü sayısının bugün itibariyle SARS salgınında ölenlerin sayısını geçtiğini ve kritik sınırın aşıldığını belirti.

Koronavirüs salgınında yaşamını yitirenlerin sayısının 813'e çıktığı açıklandı. 2002-2003 yıllarında küresel ölçekte panik yaratan SARS virüsünde 774 kişi yaşamını yitirmişti. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'nun bugün açıkladığı rakamlarla birlikte koronavirüs, SARS'ı (Şiddetli akut solunum yolu sendromu) geçti.

İnsanlar arasında panik var

İngiliz The Guardian gazetesi şu habere yer verdi: Çin Yeni Yılı tatilinin uzatılması sonrasında işe başlayacak insanlar arasında bir panik var. Çin hükümeti, Ocak ayının sonunda kutlanan Çin Yeni Yılı dolayısıyla yapılan tatilin uzatılmasına karar vermiş ve iş yerlerinin 10 gün daha kapalı kalmasını istemişti.

20 binden fazla doktor ve hemşire gönderildi

Reuters'a konuşan bazı Çinliler, gerekli önlemlerin alınmadığını söyleyerek işe başlamak istediklerini dile getirdi. Ajansa konuşan bir Çinli, şunları kaydetti: Esas beni rahatsız eden şey, bunların "resmi veri" olması derken bir başkası ise, "Hepimiz maske satın alamadığımızı biliyoruz peki neden işe geri dönüyoruz" diye sordu. Bir diğer kişi ise, "Bölgeye 20 binden fazla doktor ve hemşire gönderildi. Fakat neden ölü ve hasta sayısı artıyor.

Resmi koronavirüs vakası: 37 bin

Fakat resmi rakamlara göre enfeksiyon tespit edilen vaka sayısında bir azalma görüldü. Dün yapılan açıklamada yeni vaka sayısının 2.656 olduğu açıklanırken bu rakamla birlikte 3 bin seviyesinin altına inildiği vurgulandı. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'nun rakamlarına göre Çin'de resmi olarak 37.198 koronavirüs vakası var.