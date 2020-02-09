Meteoroloji son hava durumu verilerini paylaştı! Çok kuvvetli olacak uyarısı
Meteoroloji'nin son hava durumu tahminlerine göre rüzgarın saatte 60 km kuvvetinde esmesi bekleniyor. Hava sıcaklığı, Doğu'da 4-6 derece azalırken, Batı'da 1-3 derece artacak.
Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Sakarya, Bilecik, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı ve Muş çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu’nun güneyi, Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
Kar ve buzlanma uyarısı
Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Sakarya, Bilecik, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı ve Muş çevrelerinde kar yağışı, Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Hava sıcaklığı
Hava sıcaklığı doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalırken, batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.