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Mircea Lucescu Beşiktaş'ın davetini geri çevirdi

Beşiktaş yönetimi, Mircea Lucescu'yu Gaziantep FK maçı için İstanbul’a davet etmişti ancak Rumen futbol adamı bu teklifi, "O gün Sergen taraftarla buluşacak. Rol çalmam doğru olmaz" yanıtıyla reddetti.

Beşiktaş'ta bir süredir kulüpte görev alması adına görüşmeler yapılan Mircea Lucescu, Vodafone Park'ta Gaziantep FK ile oynanan maç için İstanbul'a davet edildi. 

''Rol çalmam doğru olmaz''
Sabah'ta yer alan habere göre; ancak 74 yaşındaki Rumen futbol adamı, ince bir düşünceye imza atıp yönetimi mest etti. Lucescu, "Gaziantep maçı ile Sergen ilk kez taraftarın karşısına çıkacak. Orada bulunarak rol çalmam doğru olmaz. Taraftarla ilk kez buluşacağı maçta herkes tadını çıkarmalı, ben başka bir gün gelirim" yanıtı verdi.

Yarın İstanbul'da olması bekleniyor
Beşiktaş'ta üst akıl pozisyonunda görev alması beklenen Rumen teknik adam Mircea Lucescu yarın İstanbul'da olması bekleniyor.

"Lucescu'ya çok saygı duyarım"
Maçın ardından basın toplantısında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, Beşiktaş'a sportif direktör olacağı konuşulan Lucescu ile ilgili "Mircea Lucesu'yu çok severim, kendisine çok saygı duyarım. Burada hangi göreve getirilirse saygı duyarım, benim için hiçbir sakıncası yok.Kulüpte hangi göreve gelirse gelsin, onunla çalışırım" dedi.

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