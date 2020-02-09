Ali Koç'u çileden çıkaran penaltı pozisyonu

'VAR'a bile gitmedi: 90. dakikada Aytemiz Alanyasporlu futbolcunun ceza sahasında topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle sarı-lacivertliler penaltı bekledi. Hakem Öztürk, VAR odasıyla uzun süre konuşma gerçekleştirdi. VAR incelemesine gerek görülmemesi üzerine oyun devam etti.