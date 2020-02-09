Ali Koç'u çileden çıkaran penaltı pozisyonu
Aytemiz Alanyaspor maçında kaçan pozisyonlar sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç çileden çıktı.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'la 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda çok kritik 2 puan kaybetti. Sarı-lacivertliler, son dakikada penaltı beklentisiyle hakem Ümit Öztürk'e büyük itirazda bulundu.
'VAR'a bile gitmedi: 90. dakikada Aytemiz Alanyasporlu futbolcunun ceza sahasında topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle sarı-lacivertliler penaltı bekledi. Hakem Öztürk, VAR odasıyla uzun süre konuşma gerçekleştirdi. VAR incelemesine gerek görülmemesi üzerine oyun devam etti.
Taraftar çılgına döndü: Fenerbahçeli taraftarlar uzun süre hakem aleyhine tezahüratta bulundu. Fenerbahçeli taraftarlar maçtan sonra basın tribününe yönelik tepki gösterdi. Taraftarlar, görevini yapan basın mensuplarına sözlü sataşmada bulundu.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da maçı heyecanlı bir şekilde takip ederken son dakikada yaşanan penaltı pozisyonunda çileden çıktı.